四軍變動頗多　阿濤蔡龍德披永倫戰衣　子禮回巢福建

男子高級組銀牌戰火蔓延，周四(16日)晚輪到「黃金戰士」永倫登場。這支傳統勁旅，最大變動當數劉凱濤和蔡龍德來投，能否彌補內線空缺，甚至更上一層樓，可藉著對遊協的「地標戰」窺探一二。正值重建的遊協，同樣不乏新臉孔，包括教練李嘉耀。他坦言經過兩年「空白期」，球員狀態稱不上理想，首要目標是「護級」。

漫長的休賽期間，各隊陣容均有變動。永倫「雙塔」黃鎮煒和方誠義轉投競爭對手滿貫，損失，無疑是慘重的，但作為老牌班霸，「黃金戰士」招攬福建雙子劉凱濤和蔡龍德，彌補內線實力，又請來南華前鋒連浩駿、「新力軍」林俊達、文俊浩和程子朗，邁向「年輕化」。加上「得分機器」泰那和賀斯福坐陣，潘志豪、周迎堅和梁民熊「以老帶新」，絕對不容小覷。

而重建中的遊協，從教練到球員，都充斥著新臉孔。前南華主帥李嘉耀加入教練團，坦言挑戰頗大：「我們沒什麼星級球員，停了這麼久，狀態也不太好，會把銀牌當成試煉，再在聯賽『護級』。」他透露，在一眾新人中，後衛吳嘉軒和陳可鈐肩負得分重任，盼以速度制勝，衝擊列強。

同日尾場，還有南青對康仁福建。南青上季主力何倚富和何倚楊加盟滿貫，葉耀邦和楊嘉駿獲提拔到南華，為填補空缺，足足有9個新人，包括外援Chris McLaughlin，前學界球星劉俊鴻、蔡再南、蘇柏軒等。康仁福建則有射手劉子禮「回巢」，黃律堯來投，配合原有班底鄭錦興、林羽、徐遠征等，盼帶來一番新氣象。

今日賽程

日期：9月16日

時間：

7:00PM 永倫vs遊協

8:40PM 康仁福建vs南青

地點：灣仔修頓場館

票價：50元（正價）、30元（學生及長者）