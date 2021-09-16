利物浦再演大反擊　軒達臣7年第1球爆AC米蘭

周四(16日)凌晨歐聯「死亡B組」開戰，利物浦主場同AC米蘭鬥得激烈，「紅軍」半場落後情況下再演大反擊，最後憑佐敦軒達臣禁區外「窩利」建奇功，以3比2反勝AC米蘭。利物浦領隊高普賽後表示，預計死亡之組嘅出線席位要鬥到最後1秒先至可以決定。

呢場2005年同2007年嘅歐聯決賽翻版戰，球迷對「伊斯坦布爾奇迹」仲記憶猶新，05年利物浦落後3球下連追3球最後捧盃，今場雖然冇咁奇情，但「紅軍」就再次展示絕地反擊威力。利物浦開波9分鐘就靠湯姆利擺烏龍領先，但完半場前突然失魂，AC米蘭2分鐘內由列比錫同巴謙戴亞斯各入1球，「紅軍」半場1比2落後。

換邊後利物浦展開大反擊，49分鐘奧歷治妙傳穆罕默德沙拿近門射入，主隊追和後控制大局，69分鐘佐敦軒達臣禁區頂接應橫傳，第1時間窩利抽入死角，呢球亦係佐敦軒達臣7年來第1個歐聯入波，利物浦亦靠呢球靚波反勝3比2。

利物浦喺B組旗開得勝，但高普賽後對出線資格仍然謹慎：「自從我教利物浦之後，呢一組係我見過最強嘅歐聯小組，一定會有2支好球隊唔能夠出線。呢組由第1秒到最後1秒都會好刺激，我睇唔到有任何球隊可以提早出線。」