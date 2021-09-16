MNM夢幻鋒線失威　美斯中楣PSG失分

萬眾期待嘅「MNM」鋒線(美斯、尼馬、麥巴比)周四(16日)凌晨歐聯隆重登場，不過呢條夢幻鋒線未能協助巴黎聖日耳門(PSG)贏波，「球王」美斯首度正選上陣冇運射中楣下，PSG作客只能同布魯日踢成1比1平手，基利安麥巴比更喺下半場受傷離場。

PSG喺A組作客「牌面」最弱嘅布魯日，阿根廷前鋒美斯(Messi)今夏加盟後首度正選登場，加上尼馬(Neymar)同基利安麥巴比(Mbappe)一齊正選，球迷最期待嘅「MNM」夢幻鋒線終於面世。不過更驚喜嘅反而係主隊，布魯日嘅反擊令PSG防線立立亂，射門次數更勝PSG。

PSG今場有好開始，麥巴比15分鐘左路突破傳中，安達靴里拉第1時間撞射入網，不過布魯日27分鐘還以顏色，雲拿根同樣接應左面傳中射入。美斯29分鐘幾乎可以拎到轉會後第1球，佢禁區頂偏右位置狂抽中楣彈出。PSG下半場初段再有麥巴比受傷離場，兩隊之後亦再搵唔到入波，以1比1握手言和。

對於MNM鋒線嘅演出，PSG教練普捷天奴表示：「冇人可以對自己表現感到滿意、冇人可以對結果感到滿意，我哋嚟係要拎3分，但我要向布魯日致敬，佢哋今日比我哋更加渴望勝利。美斯、尼馬同麥巴比仲需要時間建立默契，今日雖然踢得唔好，但亦要繼續工作，之後一定會有改善。」