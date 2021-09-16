2位後備新星做功臣　皇馬絕殺國際米蘭

周四(16日)歐聯D組大戰，皇家馬德里靠2位後備上陣嘅新星卡馬雲加、洛迪高高斯合力製造全場唯一入球，作客以1比0擊敗國際米蘭，皇馬亦成為今輪5支西甲兵團之中唯一贏波嘅球隊。

雙方今場踢法都好進取，射門次數同樣達雙位數字，但兩隊門將都有出色表現，特別係皇馬門將泰拔高圖爾斯有5次關鍵撲救，幫皇馬力保不失。

結果踢到89分鐘先至出現入球，後備上陣9分鐘嘅18歲中場新兵卡馬雲加妙傳畀20歲前鋒洛迪高高斯射入，皇馬繼上屆歐聯分組賽「雙殺」國米之後，連續3次擊敗呢支意甲球隊。

早前加盟皇馬嘅卡馬雲加延續神奇之旅，繼上場西甲首次上陣就入波後，今場歐聯再貢獻助攻，佢2場比賽合共僅上陣34分鐘就入1球及1次助攻，效率非常高，呢位18歲法國國腳轉會費僅4,500萬歐元，絕對係皇馬近年最佳收購。

至於20歲巴西前鋒洛迪高高斯雖然平時上陣機會唔多，但往往有佳作，佢為皇馬喺歐聯上陣17次，其中僅7次正選，但已累積射入6球及5次助攻。呢位2位新星冒起，令近年陷入青黃不接嘅皇馬重燃希望。