曼城6比3炒RB萊比錫　哥帥喪鬧2大功臣

歐聯A組周四(16日)凌晨激戰，上屆亞軍曼城主場以6比3大破德甲勁旅RB萊比錫，雖然比數上好似強弱懸殊，不過RB萊比錫「打不死」精神亦令曼城受咗唔少苦，哥迪奧拿喺比賽期間更曾經瘋狂大鬧2位入球功臣馬列斯同基亞利殊，相當肉緊。

曼城16分鐘就有尼敦阿基角球頂入先開紀錄，28分鐘再藉對手擺烏龍贏到2比0，正當球迷以為曼城可以輕鬆贏波，RB萊比錫就一直死咬唔放，42分鐘尼干古頭槌追成1比2，但曼城喺完半場前再由馬列斯射入12碼，半場領先3比1。

兩隊下半繼續入球Show，尼干古51分鐘再為客隊追成2比3，5分鐘後基亞利殊入靚波為曼城領先4比2，「死唔斷氣」嘅RB萊比錫73分鐘再追多球，尼干古個人大演帽子戲法。曼城後防祖奧簡些路75分鐘遠射建功拉開5比3，RB萊比錫隨後有安祖利奴2黃1紅牌逐，終於都返魂乏術，曼城完場前5分鐘由加比爾捷西斯錦上添花贏6比3。

曼城領隊哥迪奧拿今場非常肉緊，下半場更捉住馬列斯同基亞利殊激動大鬧，佢賽後表示：「我哋半場講過要點樣做，但佢哋冇聽我指示，呢啲爭執經常會發生。」今場有1入波1助攻嘅基亞利殊賽後亦透露：「(哥帥發火)係關於防守上嘅問題，我唔會講太深入，因為下仗可能都要咁踢，哥迪奧拿就係呢種對攻守都好有要求嘅領隊，我當然會細心聽佢指導。」