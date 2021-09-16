歐協歐霸雙響炮！一齊睇哈利卡尼表演

周五(17日)凌晨將上演歐協聯及歐霸盃分組賽，其中歐協聯G組，雷恩主場迎戰熱刺。法甲球隊雷恩痛失主力，新星卡馬雲加早前轉投皇馬，中場截擊力勢必下降，連同謝利美杜古因傷倦勤，攻力受削。英超勁旅熱刺今季改由紐奴執教後，表現四平八穩，英超開季首3場全勝兼不失球，包括以1:0擊敗上季冠軍曼城，上場對水晶宮雖慘吞3蛋，但與打少1人有關，射手哈利卡尼狀態經愈來愈好，早前3場世盃外圍賽都取得入球。加上熱刺近7場歐洲賽取得5勝2負，水準靠得住，客勝值得追捧。(now 643周五凌晨零時45分直播)

歐霸盃E組，意甲球隊拉素將會作客加拉塔沙雷；拉素主帥沙利兩年前曾經率領車路士捧歐霸盃冠軍，對於爭奪呢項錦標好有心得，就算今場遠赴土耳其比賽都未驚過。加拉塔沙雷一向恃「地獄主場」狂攻對手，但係防線不穩，可以話係有前冇後，近4場總入球都達3球或以上，最好揀中位數2.5球嘅入球大。（Now 646周五凌晨零時45分直播）

直播表

周四10:30pm 歐協聯 卡拉特Vs奧摩尼亞

Now 643

周五0:45am 歐霸盃 薩格勒布戴拿模Vs韋斯咸

Now 644

周五0:45am 歐霸盃 貝迪斯Vs些路迪

Now 645

周五0:45am 歐霸盃 加拉塔沙雷Vs拉素

Now 646

周五0:45am 歐協聯 雷恩Vs熱刺

Now 643

周五3:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪Vs里昂

Now 645

周五3:00am 歐霸盃 李斯特城Vs拿玻里

Now 643

周五3:00am 歐霸盃 燕豪芬Vs皇家蘇斯達

Now 644

周五3:00am 歐霸盃 法蘭克福Vs費倫巴治

Now 646