威過美斯C朗　阿積士奇兵歐聯處子戰入4球

周四(16日)凌晨歐聯C組，阿積士作客以5比1大勝士砵亭，出現1位「奇兵」，首次踢歐聯嘅阿積士前鋒施巴斯坦賀拿射入4球，成為自荷蘭名宿雲巴士頓之後，歐聯史上第2位處子戰食出「大四喜」嘅球員，亦係首位1場歐聯入4球嘅非洲球員。

施巴斯坦賀拿今場表現如有神助，開賽9分鐘已經梅開二度，踢到63分鐘更加轟入個人第4球，實在令人驚喜。

呢位27歲科特迪瓦國腳出身於法國球隊歐塞爾，其後效力過烏德勒支、法蘭克福，2019年夏天加盟韋斯咸，但為「錘仔幫」上陣54場僅入14球。

身高1米90嘅施巴斯坦賀拿今年1月以2,250萬歐元轉會費，轉投阿積士之後，表現開始起飛，上季踢19場荷甲入11球，今季踢4場聯賽已有4球進帳，排射手榜第1位，估唔到今場首次踢歐聯，就獨取4球，強如兩大球王美斯、C朗都無法喺歐聯處子戰做出呢個壯舉。

擁有法國及科特迪瓦雙重國籍嘅施巴斯坦賀拿曾經為法國U16至U21比賽，但之後選擇成為科特迪瓦大國腳，為呢支非洲勁旅上陣6場入3球，加上今場歐聯一戰成名，難怪被捧為杜奧巴接班人。