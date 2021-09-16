香港隊　女足抵達烏茲別克　吳卓蔚劍指晉級

香港女子足球代表隊周四（16日）已經抵達烏茲別克塔什干，全力備戰下周舉行的兩場2022年「女子亞洲盃」外圍賽F組賽事。港隊門將吳卓蔚（阿Mi）受訪時指，對久違的國際賽感期待，並希望帶領港隊晉級。

香港隊今次徵召的21人大軍名單之中，外流台灣木蘭聯賽球隊台中藍鯨的24歲門將吳卓蔚是其中之一。當地聯賽因疫情而暫停，「阿Mi」把握時間回港，並一直操練維持狀態：「一隔完離就返番香港隊練波，額外都有搵私人教練操番啲肌肉。」香港隊自去年3月赴土耳其作賽後便一直休戰，相隔年半後再次出席國際賽，「阿Mi」坦言珍惜機會，更定立爭晉級的目標：「有得喺疫情下踢國際賽，真係好期待，目標係贏晒兩場爭出線。」

港隊將分別於下周二（21日）、下周五（24日）對陣尼泊爾和菲律賓，爭取繼2003年再次晉級這項盃賽決賽周。吳卓蔚指，雖然港隊今屆有「籤運」，對手實力不如歷屆的隊伍強。不過，她聽說菲律賓早前曾赴美國集訓和友賽，準備十分充足；尼泊爾更有部分球員本身是軍人，反映其踢法勇悍和屬於衝撞型，因此兩場比賽皆不易應付，但港隊球員會盡力爭勝，不會打定輸數。