「劍神」張家朗膝部不適　決定退出全運會

張家朗受傷棄戰全運！東京奧運男子花劍「金牌劍神」張家朗，原計劃周日（19日）開始出戰全運會個人及團體賽，但他因為膝部受傷，為安全起見決定返港治療。

張家朗上月完成奧運後，直接從東京出發往內地隔離，準備乘勝追擊陝西全運會，隔離期間他亦有在社交網站上載在酒店房健身保持體能的片段。他原定今日（16日）從深圳啟程至天津（因劍擊賽事安排於天津薊州體育訓練中心舉行），然而24歲的他於出發前發現膝蓋不適，據悉是在近日訓練中弄傷，患處並且出現腫脹情況。於是港隊決定安排他退出全運，今日由深圳返回香港，接受體育學院人員的檢查和及早治療。

這是繼女子重劍代表朱嘉望日前宣布弄傷手部後，再有劍手臨陣退出全運。由於東京奧運因疫情延遲一年，導致奧運及全運兩個大型運動會近乎「背靠背」舉行，以張家朗為例，身兼兩賽獎牌希望的他，由完成東奧花劍團體賽，至正式踏上全運賽場之間，只有個半月時間，中間還要舟車勞頓、在內地隔離21天，之後便趕着訓練催谷狀態，這對身心的負擔都十分重。希望他能早日康復，為未來賽事重整旗鼓。

然而，港隊人強馬壯，仍會派出蔡俊彥、張小倫及楊子加衝擊全運花劍獎牌。上屆張家朗與隊友於全運男花團體，獲得一面銅牌。