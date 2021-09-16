華Dee踢殘啞火　李斯特城「細」頂拿玻里

周五(17日)凌晨歐霸分組賽首輪重頭戲必屬C組大戰，「狐狸」李斯特城主場硬撼拿玻里。雙方剛於聯賽激戰一場未回氣，而且「狐狸」從不重用箭頭伊恩拿祖，令老將占美華迪踢到殘晒，加上兩隊近年出戰歐霸例少交收，中位數2.5球入球細有分頭值博。（Now 643周五凌晨3時直播）

李斯特城雖然季前先贏社區盾，但之後4仗英超只得2勝2負，包括日前同勁旅曼城激戰下輸0比1，球員耗力不少未回得切氣，今仗隨時放慢節奏。最令人質疑係上季士哥不斷、並於社區盾一箭定江山嘅伊恩拿祖，至今仍未獲主帥羅渣士信任，近4仗聯賽都冇正選上陣機會，另一位新加盟前鋒達卡可能尚未適應，同樣未獲球隊重用，搞到老將「華Dee」占美華迪場場踢足，唔殘就假，就算今仗羅渣士終於畀華迪休息，不過伊恩拿祖、達卡已經雪到硬晒，狀態成疑，今場未必交出好表現。

雖然攻力未算強盛，但李斯特城防線向來發揮唔錯，除咗門將卡斯柏舒米高經常有精彩撲救之外，由蘇恩古配搭啱啱復出嘅莊尼伊雲斯，勢必令「狐狸」後防更加穩健，今場要頂住拿玻里來犯，並非困難。

搏得太盡要回氣

拿玻里今季改由「光頭佬」史巴列堤執教，頭3仗意甲贏晒弗到震，包括上仗反勝祖雲達斯，全場壓迫打法搏得好盡，球員體能消耗極大，而且前鋒恩斯治尼更加勇戰傷出，令球隊攻力大打折扣，今仗作客會踢得保守，唔會太過冒進。

雙方上屆都有出戰呢項盃賽，睇番「狐狸」近4仗歐霸入得兩粒，全開2球或以下，至於拿玻里近5仗歐霸亦有4次開兩球或以下，可見大家都係穩陣行先，中位數2.5球細盤有2倍，絕對值得捧場。