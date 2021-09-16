永倫以老帶新挫遊協 泰那獨取24分冠全場

男子高級組銀牌賽周四（16日）頭場由永倫對遊協，「黃金戰士」憑泰那及賀斯福各轟24及19分，以102：72大勝遊協。兩年重返賽場，泰那仍然勝任「得分機器」的重任，被問到這兩年如何一直專注備戰，他表示：「只要你熱愛籃球，這都不算甚麼。」

兩軍陣容今季都有頗大變化，永倫獲福建雙子劉凱濤和蔡龍德來投，彌補內線實力，另外請來南華前鋒連浩駿、「生力軍」林俊達、文俊浩和程子朗，邁向「年輕化」。至於由新帥黃志偉領軍的遊協今季大換血，除錢嘉豪及蔡鴻興外 ，其餘9人全屬新兵。

永倫開段由賀斯福強攻內線，不時博得罰球，加上周迎堅偷球上籃永倫早段已領先13：5。永倫中段已收起賀斯福，遊協嘗試以尼利斯進攻顏色地帶，可惜效果未如理想，加上隊犯已滿，造就永倫多次踏上罰球線，打出一段10：0攻勢，首節大幅領先遊協28：12。

第二節收起首節入8分的泰那，換入程子朗、霍嘉銘、廖健鋒等年輕球員，遊協的幸啟文連追4分，加上錢嘉豪及「港版路夫」尼利斯連入兩球三分，一度追至28：40，但永倫亦有潘志豪、梁民熊三分球，打出15：0攻勢，以57：30完上半場。

換邊後，戰況繼續一面倒，比數差距最多達33分，遊協憑尼利斯及吳嘉軒尾段力追至50：77。第4節開段遊協憑幸啟文及吳嘉軒跳投得分，追至54：77，其後泰那手感回燙，此節轟入10分，加上許烜行幾度入楔得手，得7分，最終永倫以102：72大勝。