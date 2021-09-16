港超聯　季前列強閱兵第二擊

2021/22年度港超聯將會有8支球隊為球迷獻技，今季繼續打頭陣的「菁英盃」率先於周六開戰！《我撐本地波》今集向讀者盤點另外4支隊伍，當中包括衞冕盟主傑志、季初積極增兵的冠忠南區、旨在培育新秀的標準流浪，以及港超新軍香港U23。

陣容鼎盛傑志補強力爭衞冕

衞冕冠軍傑志上季榮膺球會史上第11項頂級聯賽錦標，更在亞洲賽場創下香港球會歷來最佳成績。今季為爭取蟬聯，除保留上季表現技驚四座的丹恩奴域及前西甲兵巴爾拿外，還羅致曼聯青年軍出身的中場查理史葛，和去季開始嶄露頭角的翼衞潘沛軒，實力可謂有增無減。

「藍鳥」季初經歷人事變動，功勳教頭朱志光專注總監的職責，球隊帥印暫改由前金東進執掌，該名南韓少帥定能為傑志在衞冕路上注入新動力。雖然包括巴拉克、史雲斯頓、鞠盈智等球員離隊，而且丹尼、艾里奧、黃洋等老將又年長多一歲，但在羅梓駿、安永佳等當打球員坐鎮之下，傑志今季絕對有力再度衝擊錦標！

傑志新季變動

加盟球員：查理史葛、潘沛軒

離隊球員：鞠盈智、史雲斯頓、巴拉克、唐曉峰、杜國樑、顏卓彬、鄭展龍（外借）

以老帶新香港U23青訓為本

新成立的香港U23由足總營運，以本土U23球員為骨幹，加上超齡球員「註5出3」的形式參賽，由熟悉年輕球員的足總教練張健峰身兼球隊主教練一職。足總期望可加強對香港青年球員的培訓，並增加他們參與高水平比賽的機會。

香港U23的球員名單中，出現不少球迷熟悉的名字，當中謝家榮、黎培基、袁世傑等7名球員，有份入選港隊U23最新集訓名單。另外足總亦積極向其他港超聯球隊借兵，目前8至9名外借球員當中，包括效力東方龍獅的港隊中場黃威，有望帶領一眾小將成長。

香港U23名單*

超齡球員：羅曉聰、郭子堦、陳靜謙、黃浩然、黃威（外借）

適齡球員：謝家榮、鄧筵霑、黎培基、袁世傑、張俊軒、黃智康、史提芬、吳文希、何家智、馬文政（外借）、龐焯熙（外借）、陳潤潼（外借）、李藹軒（外借）、周家樂（外借）

*（尚未正式公布）

放眼錦標冠忠南區換血尋突破

上季以聯賽第5名衝線的冠忠南區，季前無論陣容或管理層都有頗大變動，除了許宏鋒、陳港斌、陳廣豪及劉浩霖等球員離隊，比圖退役後亦轉任助教，聯手曲克和守門員教練范俊業等新教練團成員，輔助主教練列文和領隊貝可泓。此外，前主帥鄭兆聰亦重返球隊擔任技術總監一職。

南區今夏轉會窗相當活躍，一口氣簽入10名新兵，包括盧斯安奴、杜度及翟廷峯三大經驗和實力兼備的後防猛將，打造出滴水不漏的防線組合絕不是夢。另外鞠盈智和傑志借將鄭展龍兩位「用波」好手的加盟，亦有望在進攻端帶來不一樣的元素，配合夏志明和史提芬彭利拿兩位射手，南區新一季有足夠本錢在各條戰線爭奪錦標。

冠忠南區新季變動

加盟球員：伍瑋謙、盧斯安奴、杜度、翟廷峯、江展民、鞠盈智、鄭展龍(外借)、陳嘉宝、簡嘉亨、蘇荻安

離隊球員：比圖（退役）、林柱機、許宏鋒、陳港斌、陳廣豪、劉浩霖、林樂勤、史提芬

新秀湧現標準流浪望更進一步

標準流浪上季在林嘉緯、盧均宜等富經驗球員帶領下，以第6名完成聯賽，並奪得「護級組」獎金，表現喜出望外。今季他們的陣容出現很大變動，但仍貫徹以老帶新風格，除留用「宜嘉」外，還喜迎門將梁興傑回巢，帶領林衍廷、余在言、鄭子森等年輕新兵，以及盧兆崎、謝偉俊、劉學銘等球員挑戰列強。

雖然亞加斯圖、林學曦等離隊，但流浪引入韓援金旻奎、日籍後防林遼太，以及重簽前季屢有建樹的巴辛，加上留隊的祖連奴和奧利斯，他們定能填補出走球員的空缺。此外，由賴嘉輝、招重文及黃展鴻組成的教練團，今季將繼續領軍，加上法蘭度轉任球員兼助教，在互補長短之下，流浪今季勢必再進一步，打出驚喜戰績。

標準流浪新季變動

加盟球員：金旻奎、陳潤潼、余在言、林衍廷、楊迪麟、梁興傑、巴辛、黎匡晉、盧錦宏、黎皚韜、鄭子森、林遼太、李藹軒、陳冠燊、劉學銘（外借）

離隊球員：杜格拉斯、亞加斯圖、播磨浩謙、李溢晉、黃駿軒、林學曦、黃本煒、李鍶泓、陳肇鈞、馬文軒、蘇志偉、潘子希、鄧樂文、鍾昇霖、鄧子均、陳潤潼（外借）、李藹軒（外借）、周家樂（外借）