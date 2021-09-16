福建南青合演最激一戰　徐遠征fit爆轟29分

「大換血」的康仁福建與「青春班」的南青，在周四（16日）男子高級組銀牌尾場，合演本季最緊湊的賽事。儘管福建在第三節進攻失靈，僅得3分，仍在最後關頭甦醒，憑著徐遠征轟進全場最高的29分，鄭錦興和黃律堯合力取得31分，以84：78險勝對手。

經過兩年停擺，各隊陣容均有變動，康仁福建和南青更是「大換血」，前者聘回舊部劉子禮和黃律堯，後者繼續大打「青春班」，找來多個大專和學界球星，再圍繞外援Chris McLaughlin展開進攻。

這個加拿大籍中鋒，剛開局已統治籃板，兼頻頻博得罰球，蘇柏軒也手感不俗，射進兩顆三分球。但福建攻勢較為平均，除了徐遠征多次命中投籃，35歲的鄭錦興依然打得「搏命」，瘋狂剷籃，首節稍稍領先22：21。雙方一路咬緊比數，直到Chris McLaughlin落場休息，福建才憑著徐征遠準繩的中距離，一口氣拉開到50：38。不過，戲肉還在後頭。

換邊後，南青演繹了「全民皆兵」四個字。Chris McLaughlin、蘇柏軒、鄭凱安和關雋陶合力打出14：0的攻勢，反觀福建進攻徹底失靈，全節僅得3分進帳，全部來自鄭錦興，落後53：60。比賽未到最後一刻，都不知鹿死誰手。福建眾將手感在決勝節回溫，黃律堯在最後2分鐘博得「and 1」，反超前78：76，關雋陶隨即射進「long 2」回應。此後，福建多次博得罰球，終以84：78取勝。

轟進全場最高29分的徐遠征，透露今年1月到6月都在中國訓練，並找CBA球員打友誼賽，而今季目標是「入樽」：「今季想提高彈跳力，好想在比賽入樽。」他續指南青外援Chris McLaughlin是「pretty good player」：「第一次對他，籃板、攻守轉換都做得不夠好。希望以後每場都贏。」