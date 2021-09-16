干地願意接手　曼聯唔炒蘇斯克查等幾時？

曼聯喺歐聯分組賽輸畀年青人後，領隊蘇斯克查嘅戰術同換人都受到猛烈批評，大批球迷更要求曼聯將佢炒魷，令「蘇B」今季被炒賠率轉熱，據報出名「心頭高」嘅意大利名帥干地，對於接手曼聯好有興趣，英國著名主播根迪就公開質疑曼聯：「依家唔換帥等幾時？」

前車路士領隊干地今夏離開國際米蘭後，一直係多間英超球會目標，雖然佢暑假期間曾拒絕執教熱刺，但意大利著名記者Gianluca Di Marzio就話：「干地只係想接手一個冠軍計劃，所以佢對執教阿仙奴唔會有興趣，亦係佢拒絕熱刺斟介嘅原因，我相信佢只會接納曼聯嘅聘約。」

曼聯歐聯輸波後，博彩公司Ladbrokes已將蘇斯克查今季內被炒賠率轉熱至3倍，《talkSPORT》主播根迪日前更公開表示：「蘇斯克查完全冇章法，佢同一個成個夏天想賣又賣唔走嘅人(連格)入替C朗拿度，呢場比賽殘酷咁曝露蘇斯克查嘅問題，我會炒佢魷魚，大家都知道呢一步一定會發生，依家出面有干地等緊。唔使幾耐，大家就會話『點解我唔一早炒蘇斯克查』。」