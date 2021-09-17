熱刺歐協聯失分折將　鬥車路士鬧前鋒荒

熱刺周五(17日)凌晨喺歐協聯G組亮相，第一擊作客法甲球隊雷恩只能2比2逼和對手，而且仲有貝雲積同盧卡斯莫拉受傷離場，連埋養緊傷嘅孫興民在內，熱刺依家只得哈利卡尼同小將拜仁基爾2個前鋒可用，周日(19日)英超大戰車路士好難搞。

熱刺上場聯賽慘吞水晶宮3蛋後，今場強陣出擊希望贏返場重振軍心，11分鐘就靠對手擺烏龍先拔頭籌。不過熱刺領先後反而踢得更差，採取主動嘅雷恩23分鐘由法維安泰特追平，熱刺之後有荷蘭翼鋒貝雲積同巴西前鋒盧卡斯莫拉先後受傷退下火線，雷恩72分鐘再由加坦拿保迪連環施射得手，為主隊反超前2比1。黑仔嘅熱刺最後都獲幸運之神眷顧，76分鐘雷恩後防解圍撻Q，送禮畀賀積查治門前射入，最終兩隊踢成2比2平手。

熱刺目前傷兵滿營，艾歷迪亞、孫興民同賴恩施斯隆都喺「十字軍」名單，今場再添貝雲積同盧卡斯莫拉2大將，領隊紐奴賽後表示：「真係好痛苦，依家諗星期日(對車路士)係太早，隊醫已經做緊嘢，老實講情況好差，但係我唔想搵嘢賴，足球就係要克服前面嘅難關，我知道球隊未來會變得更強。」