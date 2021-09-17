賴斯狂奔半場入波　韋斯咸重返歐戰贏得精彩

上季英超第6位嘅韋斯咸，周五(17日)凌晨出戰球隊15年來首場歐洲賽正賽(唔計外圍賽)，結果「錘仔幫」喺歐霸盃H組作客2比0擊敗克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模，其中迪格蘭賴斯更上演一幕半場狂奔入波，相當精彩。

韋斯咸對上一次踢歐洲賽事正式比賽階段，已經係06年嘅歐洲足協盃，闊別15年後首戰歐霸盃，韋斯咸21分鐘就由米查利安東尼奧截到對方自殺式回傳，推過埋門將輕鬆射入空門。強陣出擊嘅韋斯咸防守穩陣，50分鐘再有迪格蘭賴斯個人表演，佢喺後場截到對手傳球後，自己硬爆跑足大半個球場，最後推入禁區射入，為韋斯咸拎到2比0勝仗。

今場第150次為韋斯咸上陣嘅迪格蘭賴斯，呢個入波係佢第1個作客入球，同時以22歲245日之齡，成為林柏特喺99/00球季歐洲足協盃入波後(21歲88日)，韋斯咸最年輕嘅歐洲賽事入球者。韋斯咸領隊莫耶斯賽後大讚：「賴斯總係想進步到下一個Level，佢係非常出色嘅球員，唔好忘記佢只係22歲，肯定會有偉大嘅未來。」