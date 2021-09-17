【有片】拉素門將神級蝦碌　歐霸慘情輸波

周五(17日)凌晨歐霸盃E組賽事，意甲勁旅拉素作客土耳其加拉塔沙雷，兩隊今場勢均力敵，但勝負分野就落喺下半場一次超低級個人犯錯。拉素門將史達高沙一次例行接高波動作，竟然甩手直接將個波「滑」入龍門，拉素就因為呢個烏龍波慘輸0比1。

阿爾巴尼亞國腳史達高沙係拉素青訓出身，不過上季開始已經被西班牙老將連拿搶走正選位置，今場亦係佢今季第1次上陣。當比賽去到67分鐘，加拉塔沙雷球員傳中入禁區，拉素守將文路爾拿沙利大腳將個波炒上半空，史達高沙向住自己龍門跳高接波之際，居然捉唔實直接撞埋個波入網。呢位26歲門將失守後非常自責，要由隊友安慰，可惜拉素最後都要輸0比1。

拉素教練沙利賽後拒絕責怪史達高沙：「我覺得球隊表現比起上場聯賽輸畀AC米蘭已經有進步，犯錯係足球比賽一部份，我哋今場為一次犯錯付出代價，但我仍然覺得球隊係進步緊。」加拉塔沙雷門將梅斯利拿亦係前拉素球員，佢賽後亦鼓勵史達高沙：「呢啲事經常發生，我幾場之前都有類似犯錯，門將係個孤獨嘅位置，每個失誤都唔會被原諒，我哋可以做嘅係繼續工作、唔好放棄。」