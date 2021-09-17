停戰已久終有得「撻」　梁寶心轉戰63公斤級

去年因疫情停辦的香港柔道錦標賽，本周日（19日）將於屯門復辦，共178名本地運動員將會角逐「柔道總會51週年香港柔道錦標賽」，期望以最佳狀態出戰10月起一連串的外國賽事。

比賽將於屯門兆麟體育館舉行，分四個組別進行，過百名參賽運動員中包括21位香港代表，大師姐梁寶心都會爭逐，而柔道總會主席黃寶基表示比賽除了讓本地運動員有機會比賽之外，還希望讓港隊成員在赴歐洲比賽前，可以檢視自己的狀態及作心理準備。

為了想提升技術及再尋突破，大師姐梁寶心暫時會轉戰在63公斤級別爭逐(以往是57公斤)，她坦言:「因為想集中精神提昇技術以尋求突破，所以想換一個輕鬆的心態去應戰，所以同總會商討之後決定暫時轉戰63公斤，因過去打57公斤都要在控制體重上花不少時間及準備，稍後再視乎比賽的表現調整，暫時都會以明年亞運為目標，下月將會去歐洲比賽，希望可以盡快重拾比賽的感覺。」

港隊於10月起會出外參加一連串賽事，當中包括克羅地亞舉行的歐洲盃杜布羅夫尼克錦標賽、馬耳他公開賽及在葡萄牙主辦的世界柔道形錦標賽。青少年運動員亦會分別前赴意大利及黎巴嫩參加世錦賽及亞洲大洋洲錦標賽，力爭佳績。