火併列斯聯求開齋　紐卡素大無畏

星期六凌晨提早有英超，兩支下游球隊紐卡素同列斯聯對碰，為咗開齋肯定鬥得燦爛！兩支球隊踢法都係大開大合，之前雖然入波唔算多，但失波最多就係英超呢兩隊，今場有理無理都會互攻，博對方犯錯，希望藉此全取3分，2.5球入球大必捧。（Now 621周六凌晨3時直播）

紐卡素聯賽4戰1和3負得5球失12球，列斯聯則2和2負得4球失11球，兩軍分別排尾2同尾4，今場都想喺對手身上全取3分。根據英超官網統計，「喜鵲」同列斯聯過去4場射門次數都係48次，平均每場有12次，僅少過車路士嘅53次，雙雙排喺英超第9位，至於列斯聯嘅傳球次數同掂波次數，更加名列前茅，排英超第6，睇得出佢哋都係擁有唔錯嘅進攻威力。

睇番紐卡素上場聯賽雖然輸畀曼聯，但辛特麥斯明嘅反擊確為「紅魔鬼」後防帶嚟好多麻煩，佢更貢獻一個助攻，領隊布魯士今場可以利用佢嘅速度，針對列斯聯瘋狂進攻下後防空虛，作出致命反擊。唔好忘記仲有祖爾韋洛克，佢上季由阿仙奴外借紐記期間，季尾連續7場有入波，係球隊護級功臣，暑期期間正式買斷，亦係前線另一大威脅。

比爾沙堅持有前冇後

列斯聯領隊比爾沙堅持嘅攻擊踢法肯定好睇，季初4場要面對曼聯、愛華頓及利物浦等，仲未開齋都算情有可原，但4場聯賽有3場可以取得入波，今場預計都唔會改變踢法。雙方上季兩循環碰頭，列斯聯主場大炒5比2，作客亦贏2比1，今場肯定又係大手交易，開波前買定2.5球入球大，如果睇波嘅朋友，睇住賽事形勢，走地可以追多兩注，隨時大豐收。