菁英盃　開鑼日重頭戲！理文硬撼傑志

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2021/22年港超聯球季正式開鑼！今季繼續打頭陣的「菁英盃」改以雙循環進行，增加機會讓年輕球員爭取表現。周六(18日)有兩場賽事上演，下午3時30分先有衞冕的東方龍獅假將軍澳運動場撲擊標準流浪；尾場為直播賽事，「港超雙雄」理文和傑志於小西灣運動場狹路相逢，連場大戰，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周六下午6時直播）

理文和傑志上周六於慈善賽交手，當時「藍鳥」以2比1勝出，今仗易地小西灣運動場再戰，理文主教練陳曉明表示，除了要在「菁英盃」賽場爭取佳績，給予年輕球員機會之餘，同時想達到寓賽於操，備戰「亞協盃」的目的。理文陣中不乏具質素「菁英盃」適齡球員，「曉明Sir」亦對小將們今屆表現有更高期望：「我都好嚴厲同球員講，如果唔想做『菁英盃專員』，就要表現畀人睇自己係有能力。」

顏樂楓和金承龍都有傷在身，今場上陣成疑，因此理文一班年輕球員自然要擔起大旗。其中早前在「亞協盃」斬獲入球的黃皓雋將會第二次出戰「菁英盃」，他認為自己已準備好為球隊負上更大責任：「今屆出場時間可能會比上屆更多，但目標都係一樣，有得落場就盡力幫球隊爭取好成績。」

傑志暫代主教練金東進甫履新便為「藍鳥」打開勝利之門，他直言是全隊努力的成果，亦是球隊今季好開始。是役趙聡悟、陳晉一和潘沛軒3位U22球員正選上陣，他指是為了讓適齡球員備戰今場賽事。金東進又透露，外援蘇沙仍在隔離，賓紀文、基爾頓和上仗傷出的何振廷休養需時，謝家強、朴俊炯則剛復操，狀態未足。

上場「地標戰」便取得處子球的潘沛軒表示，不會被喜悅沖昏頭腦，要持續努力做好本分。傑志隊內競爭激烈，但「潘沛」指這反而是動力，推動他向同位置的前輩學習，同時亦為自己在「菁英盃」定立目標：「希望做到正選，幫球隊入波同助攻，從而上到前列位置。」