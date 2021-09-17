菁英盃　衞冕第一擊！東方龍獅砌標準流浪

今季繼續打頭陣的「菁英盃」改以雙循環進行，增加機會讓年輕球員爭取表現。周六(18日)有兩場賽事率先開打，下午3時30分先有衞冕的東方龍獅假將軍澳運動場撲擊標準流浪；尾場為直播賽事，「港超雙雄」理文和傑志於小西灣運動場狹路相逢，連場大戰，球迷萬勿錯過！

上季「菁英盃」盟主東方龍獅今季改由盧比度（Chino）領軍，他認為是項盃賽增加場數後，有利球隊磨合，並讓小將盡情表現自己。Chino期望球隊今場對戰標準流浪，能踢出漂亮一仗，迎接球迷歸來：「除咗贏波之外，我哋都好掛住球迷，今場另一個目標係希望令一班擁躉滿意，對球隊踢法同表現感到開心。」

新加盟東方龍獅的21歲前鋒孫銘謙，上季於「菁英盃」並無斬獲，身為進攻球員的他承認表現不稱職。今屆將是最後一年以適齡球員身份參戰，「孫銘」表示經過一輪操練後，有動力及信心改善表現：「雖然今年遲咗加入球隊，但季前操練都冇太大問題，而且教練指令好清晰，我好希望把握機會爭取更多上陣時間同爭取入球，贏得教練信任。」

標準流浪今季球員變動頗大，包括陳肇鈞、林學曦等主力離隊，教練賴嘉輝坦言備戰進度受阻，而且新援報到需時，包括巴辛要到10月中才完成隔離，日籍球員林遼太更處於辦理轉會手續當中，預計最快要到聯賽開打才趕及報到，因此球隊至今仍未齊人，可幸仍有祖連奴在前線支援。賴嘉輝又指，球隊今屆「菁英盃」目標仍是讓小將上陣，給予鍛煉機會：「一定會盡力爭最好成績，雖然主要畀年輕球員吸收經驗，但唔會放棄每一場比賽。」

流浪今季「菁英盃」的適齡球員有很大變動，「賴Sir」特別點名余在言（Jesse）、楊迪麟和黎皚韜3個新名字，他指Jesse和「迪麟」雖然矮小，但勝在靈活、突破力強；至於黎皚韜身材高大兼且腳法甚佳，今季會給予他們更多機會，球迷可多加留意。