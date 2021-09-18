曼城火力澎湃　讓主「修」數

曼城周六(18日)晚英超喺主場迎戰修咸頓，「藍月亮」主場火力驚人，連同周中歐聯大炒RB萊比錫6比3，今季3場主場賽事共轟16粒，非常誇張；修咸頓聯賽仲未開齋，難擋主隊火力，曼城讓兩球照捧讓球主勝。（Now 622周六晚10時直播）

曼城今季雖然簽唔到哈利卡尼，但入球能力有增無減，有賴領隊哥迪奧拿「點石成金」，安排加比爾捷西斯踢右翼，呢位巴西國腳發揮出奇咁好，今季4場聯賽已射入1球及3次助攻。至於轉型踢前鋒嘅費倫托利斯腳風亦順，上次主場對阿仙奴個人梅開二度，協助球隊大勝5比0，加上贏諾域治及上季尾擊敗愛華頓，曼城跨季連續3場英超主場淨勝5球，銳不可當。

修咸頓作客不設防

修咸頓今季4場聯賽僅得3和1負，其中兩場作客合共失咗5球，猶如不設防，何況佢哋近10次對曼城輸咗9次，包括上季作客大敗2比5，今場隨時歷史重演。

值得一提曼城大勝萊比錫一戰，守將尼敦阿基都有波入，但喺佢入波後幾分鐘，佢爸爸就因癌病過身。尼敦阿基喺IG貼文悼念亡父：「過去一天我攻入首個歐聯入波，但幾分鐘後爸爸就好安詳咁離開咗，媽媽同哥哥喺病床陪佢走最後一段路。」

直播表

周六1:20pm 韓職 全北汽車Vs水原藍翼

無綫myTV SUPER

周六5:00pm 日職 神戶勝利船Vs北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周六6:00pm 日職 名古屋鯨魚Vs橫濱水手

有線664、604台

周六6:00pm 日職 浦和紅鑽Vs大阪櫻花

有線662、602台

周六7:30pm 英超 狼隊Vs賓福特

Now 621

周六7:30pm 英冠 侯城Vs錫菲聯

有線661、601台

周六8:00pm 西甲 華歷簡奴Vs基達菲

Now 632

周六9:00pm 意甲 熱拿亞Vs費倫天拿

Now 638

周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑Vs波琴

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 利物浦Vs水晶宮

Now 621

周六10:00pm 英超 曼城Vs修咸頓

Now 622

周六10:00pm 英超 般尼Vs阿仙奴

Now 623

周六10:00pm 英超 諾域治Vs屈福特

Now 624

周六10:00pm 英冠 普雷斯頓Vs西布朗

有線664、604台

周六10:15pm 西甲 馬德里體育會Vs畢爾包

Now 632

周六11:00pm 法甲 朗斯Vs里爾

Now 639

周日凌晨零時 意甲 國際米蘭Vs博洛尼亞

Now 638

周日0:30am 英超 阿士東維拉Vs愛華頓

Now 621、611

周日0:30am 西甲 艾爾切Vs利雲特

Now 632

周日2:00am 荷甲 阿積士Vs甘堡爾

無綫myTV SUPER

周日2:45am 意甲 沙蘭力坦拿Vs阿特蘭大

Now 638

周日3:00am 西甲 艾拉維斯Vs奧沙辛拿

Now 632

周日3:00am 法甲 聖伊天Vs波爾多

Now 639

周日8:00am 美職 明尼蘇達聯Vs洛杉磯銀河

Now 639

周日9:30am 美職 皇家鹽湖城Vs西雅圖海灣者

Now 638

周日9:30am 美職 侯斯頓戴拿模VsFC達拉斯

Now 639