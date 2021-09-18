菁英盃　下半場入2球　東方龍獅挫標準流浪

今季「菁英盃」揭幕戰，由衞冕冠軍東方龍獅於將軍澳運動場迎戰標準流浪。上半場兩隊互無紀錄，下半場東方憑孫銘謙、馮慶燁各入一球，在573名球迷入場下，以2比0擊敗流浪，成功全取3分。

東方龍獅今仗作出不少輪換，廖富源任正選門將，4人防線包括梁冠聰、馮慶燁、基頓及胡晉銘，茹子楠、林柱機、林恩許坐鎮中場，3名適齡小將馬希偉、孫銘謙及伍家揚負責在前線攻堅；至於2名西班牙新援馬高斯、杜華利則先列後備。

至於標準流浪方面以強陣出戰，門將梁興傑擔任正選、韓援金旻奎夥拍法蘭度扼守中路，「宜嘉」則組成雙防中，至於3名適齡小將楊迪麟、余在言及盧錦宏將在前線，支援單箭頭祖連奴。

甫開賽東方龍獅主動搶攻，伍家揚接連禁區外射門未能威脅對方門將梁興傑。標準流浪站穩陣腳後，17分鐘楊迪麟禁區頂控定後勁射，被擋出底線，隨後盧均宜接應角球窩利抽射亦告高出。東方之後接連錯失入球機會，22分鐘林柱機右路傳中，馬希偉側身抽射卻柱邊出界。5分鐘後孫銘謙禁區內壓過金旻奎，左腳施射同樣斜出，半場雙方打成0比0平手。

易邊後東方換入米基爾、梁振邦，隨即取得入球，馬希偉交出直線，孫銘謙禁區內起腳破網，於地標戰建攻，2位小將一次精彩合作帶領球隊領先1比0。落後的流浪積極反撲，但先有余在言頭槌頂得太正，被門將廖富源接實。62分鐘流浪差點追成平手，姚浩明罰球直射卻中柱，相當可惜。

比賽尾段東方出現不少反擊機會，林柱機罰球被門將橫身擋出，81分鐘東方再次破門，林柱機左路斬入禁區，馮慶燁近門頂入，東方領先2球。最終東方龍獅揭幕戰成功以2比0擊敗標準流浪，新球季順利旗開得勝。