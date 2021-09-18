菁英盃　孫銘謙復任中鋒：開咗個好頭！

新季「菁英盃」周六（18日）上演揭幕戰，由東方龍獅於將軍澳運動場迎戰標準流浪。東方下半場憑小將孫銘謙於「地標戰」先開紀錄，最終以2球擊敗對手。賽後今仗擔任正中鋒的「孫銘」笑言「開咗個好頭」，給予自己更大信心，希望之後能繼續取得入球。

小將孫銘謙上季效力天水圍飛馬於「菁英盃」並無斬獲，今季加盟東方龍獅後，隨即替球隊在這項賽事兼地標戰建功，他表示相當開心：「好開心為球隊奉獻，希望之後可以繼續進步，球季第一場就拎到入波，叫做開咗個好頭，希望繼續落去畀到信心自己。」「孫銘」續指上半場雖然浪費不少機會，但大家半場休息時都鼓勵自己繼續放膽起腳，增強了信心。

「孫銘」過去幾季皆擔任左翼為主，或者被安排客串左閘，他笑言很久已沒有出任正中鋒這個位置：「差唔多成季無踢正中鋒，都畀到信心自己，好多謝盧比度同其他教練團好信任我，希望之後仲可以繼續入波，唔好淨係得一球就算，同球隊一齊爭取『菁英盃』冠軍。」對於上季表現不太理想，「孫銘」承認經歷了不少問題，惟認為這屬於一個很好的機會去成長及進步，令自己有空間做得更好。