沙拿士哥停不了　紅軍搶韁半場破宮

周六(18日)晚英超重頭戲利物浦主場硬撼水晶宮，利物浦王牌射手穆罕默德沙拿開季後連場有士哥，狀態甚弗，球隊剛於歐聯反勝AC米蘭士氣大振，加上近年對水晶宮例必先發制人，每每初段已鎖定勝局，半場主勝值得捧場。（Now 621周六晚10時直播）

利物浦上輪聯賽大勝列斯聯3比0，沙拿先開紀錄一球係佢喺162場英超嘅第100個入球，屬英超史上第5快達到百球里程碑。呢位埃及國腳於非洲球員英超射手榜中，只落後榜首杜奧巴4球，破紀錄指日可待。喺佢帶領下，「紅軍」今季4場聯賽上半場都有士哥，踢法搶韁。

反勝AC米蘭士氣爆燈

利物浦剛於歐聯B組首輪以3比2反勝AC米蘭，沙拿同樣有進帳，今季各項賽事入咗4粒，隊長佐敦軒達臣更轟入世界波，猶如重演2005年「伊斯坦布爾奇迹」，球隊信心及士氣皆達到巔峰。

水晶宮上輪聯賽大勝熱刺3比0，但全因對手踢少個，實情佢哋跨季近4仗聯賽作客只得1和3負，其中3仗上半場已經落後，不宜高估。翻查往績，雙方近3次交手，「紅軍」贏晒狂轟13粒兼冇失波，全部上半場已經領先，擺明格食格，半場主勝值得再追。