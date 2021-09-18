菁英盃　復仇成功！理文3比0收服「藍鳥」

兩支港超勁旅理文與傑志，繼早前的慈善賽後，周六（18日）於「菁英盃」再度交鋒。今仗於小西灣運動場舉行，在僅472名球迷觀戰下，理文憑荷西安祖、基華尼頓以及徐宏傑各轟一粒，以3比0勇挫對手，更一報上仗落敗之仇。

今季「菁英盃」改以雙循環進行，增加年輕球員上陣機會。理文今仗以U22球員黃皓雋掛帥，另一適齡小將翁煦濤則上演「地標戰」；傑志正選陣容與上仗大致相同，丹恩奴域先列後備，前鋒續由加維蘭擔當。

開賽初段兩軍節奏不算明快，理文黃皓雋7分鐘硬闖入禁區攻門，為今仗掀起序幕，惟射門被王振鵬沒收。14分鐘傑志查理史葛罰球開入禁區，安永佳亂軍中「搵波快」起腳，亦被陳嘉豪一抱入懷。

34分鐘「藍鳥」憑一對U22球員創造攻勢，趙聡悟傳直線，潘沛軒再送入敵方心臟地帶，理文守衞曾錦濤趕到解圍。該名32歲球員及後更間接助球隊博到12碼，他傳中予余煒廉，「潘沛」情急撞跌對手「犯天條」，荷西安祖極刑操刀射入，帶領理文半場領先1比0。

上半場表現不俗的曾錦濤退下火線，由徐宏傑入替。「藍鳥」亦換入巴爾拿和艾力士，希望收復失地。惟下半場戰況膠着，傑志一直未能創造出具威脅攻門。

為求追平，「黑山伊巴」丹恩奴域67分鐘終於披甲落場，他亦迅速為球隊搶回形勢，後備上陣的張廣然，以及艾力士更先後兩次將皮球送入網窩，惟皆被球證判越位在先，「藍鳥」慘食兩次詐胡。

兩度被「放生」的理文豈會錯過拉開比數的機會，79分鐘荷西安祖接應羅焯熙開出的罰球攻門不果，列斯奧快腳一射中柱，基華尼頓大腳補中破網，助理文領先至2比0。

末段傑志傾力反撲，陳嘉豪85分鐘勇救丹恩奴域的窩利射門，徐宏傑補時階段更埋齋成功。最終理文以3比0擊敗傑志，報回慈善賽一敗之仇。

季前慈善賽不敵傑志後，理文相隔僅僅約一周，就在「菁英盃」與老對手再狹路相逢，更成功以3比0擊敗對手，理文主教練陳曉明認為球隊在改善防守上，下了不少苦功；「呢個禮拜，我哋執咗防守上做得唔好嘅地方，上場防守比較鬆散，對位對得唔夠快，今日改善咗。」此外，他認為正確的換人決定，亦令到理文能夠在今場比賽脫穎而出。

落後的傑志，下半場換入丹恩奴域希望扭轉乾坤，但今次理文防線沒有給這位應屆香港足球先生太多機會，最終成功力保不失，「曉明Sir」認為這個成就，比起在傑志身上取得3個入球，更值得高興。

至於首次在正式比賽領軍的傑志暫代主教練，賽後表示自己要為今場敗局負責，並承認以0比3比數落敗，對傑志而言是不可接受的結果：「我哋喺對方半場要表現得更有決心；落敗嘅感覺好差，我哋唯有接受結果，希望喺下場做得更好。」