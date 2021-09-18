菁英盃　黃皓雋化壓力為信心

「菁英盃」首個比賽日，理文以3比0擊敗強敵傑志，雖然三個入球都由陣中主力射入，但理文今場排出的一班年輕球員，表現仍引起關注。其中正選上陣的黃皓雋（Anson），今場多次靠個人突破，對傑志後防造成威脅。

作為爭標分子，理文教練團對球員自然有高要求，年輕球員亦少不免要挨罵，主教練陳曉明就表示今季對一班小將有很大期望：「我對佢要求好高，過去呢個禮拜已經鬧咗佢哋好多鑊，恨鐵不成鋼，希望佢哋珍惜。」當中早前已在「亞協盃」賽場斬獲入球的黃皓雋，當然被寄予厚望。

主教練的嚴辭，加上今場要面對強勁對手，對任何年輕球員而言，都是一次心理質素的考驗，但Anson未有怯場，先有出任前鋒和翼鋒兩個位置的他，多次在敵陣危險地帶嘗試突破，給傑志守將造成不少麻煩，未知是否比賽太投入，Anson去到比賽後段多次出現抽筋情況，未能堅持比賽，被另一小將羅焯熙換出。

「比賽前，陳Sir（理文主教練陳曉明）都有畀壓力我哋呢班年輕球員，其實對我嚟講又唔算太大壓力，陳sir咁樣講，都代表佢對我哋好有信心，落到場佢都叫我哋放鬆去踢，盡量發揮。」賽後Anson講到。對於今場成功擊敗衞冕聯賽的傑志，Anson直言對結果沒有感到驚訝：「贏到傑志當然開心，但唔會覺得特別Surprise，因為我哋練波期間做足部署，對自己實力好有信心。」