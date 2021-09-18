菁英盃　港會重返港超首演鬥冠忠南區

周日（19日）「菁英盃」繼續有好戲上演，港超新軍港會於青衣運動場火併冠忠南區。南區今夏積極增兵提升戰力，務求於賽季首戰旗開得勝；港會則希望踢出自己風格，用好表現宣告正式重返本地頂級賽場。（周日下午3時30分開賽）

保留大部分上季甲組奪冠人腳的港會，由落實升班到今日首戰，僅有約一個月時間準備，主教練東尼咸美頓承認備戰進度未如理想，坦言會利用「菁英盃」來催谷狀態：「南區有能力爭聯賽前三，今場波一定難打，但同時係宣告港會重返港超嘅好機會。」同樣有望首次於「菁英盃」出場的，還有剛加盟港會的陳煒軒，這位前愉園「00後」小將希望享受比賽：「始終南區喺超聯有一段時間，實力亦比我哋好，希望可以放鬆心情。」

冠忠南區季前頻頻增兵，首戰面對新軍港會，主教練列文表示首要任務是專注做好本分：「我哋雖然對港會唔太了解，但唔會輕視任何對手，今場波嘅重點在於自己點樣踢好波。」正在養傷的川瀨浩太要坐跨季「波監」，另外首席門將謝德謙仍在康復當中，意味把關重責將由蔡子濤和新加盟的伍瑋謙分擔，後者就對新賽季非常期待：「始終新球季新球會，機會就在眼前，希望可以有多啲上陣時間。」