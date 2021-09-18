文尼100球！利物浦大破水晶宮

周六晚英超賽事，利物浦主場迎戰水晶宫。憑沙迪奧文尼上半場末段破悶局，利物浦主場以3比0炒水晶宮，暫時超越曼聯及車路士升上榜首，文尼取得利物浦第100球，並連續9場聯賽對水晶宮都有入球，堪稱水晶宮剋星！

挾歐聯首仗擊敗AC米蘭氣勢，利物浦今仗強陣出擊，但開賽初段卻被水晶宮反客為主，韋費特沙夏一次攻門搞到艾利臣比加救險再中柱，之後再有賓迪基中另一條柱，利物浦唔先失波都算有運！不過紅軍站穩陣腳後控制戰局，上半場後段迪亞高祖達門前3碼失機，有網民將其演出同車路士前鋒迪姆華拿相比。

利物浦久攻不下，好在仲有沙迪奧文尼，該黑人前鋒把握拍擋穆罕默德沙拿頭槌攻門機會，乘對方門將撲出不遠，近門執死雞為紅軍射成1比0。呢球波係佢加盟利物浦嘅第100球，亦係聯賽連續9次對水晶宮都有入波，超越荷蘭前鋒尹佩斯聯賽連續8次對史篤城有波入嘅紀錄。

戰至78分鐘，沙拿把握角球機會遠柱窩利破網，為利物浦射入燕梳球，臨尾拿比基達整多球勁爆窩利，最終順利贏3比0全取3分。