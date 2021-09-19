中甲　江西響勝鼓　李毅凱擔正助南通贏波

中甲第3階段第4輪賽事，4名香港球員悉數披甲。其中羅素效力的江西北大門，今輪以1比0小勝對手，終止9連敗；而李毅凱則連續兩仗為南通支雲正選上陣，今輪更踢足全場，助球隊3比0重返勝軌。

港隊中堅羅素上周四（16日）替江西北大門披甲對遼寧沈陽城市。賽前累積9連敗的江西，以10分處於尾三，陷降班邊緣。上半場羅素一度被推前任中鋒，半場前他截到皮球殺入禁區被對方門將撲跌，惟球證無判罰12碼。易邊後，羅素在一次角球混戰之下獲得皮球，惟「後衞腳」的他竟然射斜。幸好袁明燦及後射入致勝球，江西得以全取3分，輕微紓解護級壓力。

同日勞烈斯替梅州客家上陣，鬥由加利韋特執教的蘇州東吳。雖然梅州先落後，但憑郭毅梅開二度，兼傑森接應伊高沙托尼助攻射入，以3比1反勝對手，續以52分高居榜首。而在上周五（17日）浙江隊對南京城市的賽事，港將梁諾恆打足全場。浙江隊乘人數優勢，憑末段馬殊基維爾「絕殺」奠勝，以48分穩守第4位。

至於前傑志後衞李毅凱，則連續兩仗為南通支雲擔正，在上周六（18日）對新疆天山雪豹的賽事中，與隊長劉偉組成雙中堅。南通憑哥利亞先開紀錄，半場前「阿凱」遠距離施射高出。換邊後哥利亞、查加斯再入球鎖定勝局，雖然李毅凱末段受傷倒地，但經治理後踢到最後，南通最終以3比0獲勝，在上輪不敵武漢三鎮後重回勝軌，並以37分位據第6。

另外，陳俊樂效力的中超球隊廣州城，休戰一個月後於上周四（16日）復操，備戰下月舉行的足協盃。