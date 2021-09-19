天才中場轟入「碧咸式」罰球　阿仙奴2連勝

開季失利嘅阿仙奴展開報復性反彈，喺周六(18日)深夜英超，憑天才中場馬田奧迪加特射入1球「碧咸式」精彩罰球，作客以1比0擊敗般尼，獲得聯賽2連勝，兵工廠已走出困局，表現全面復甦。

阿仙奴今場幾乎先失守，般尼前鋒艾殊利班尼斯接應長傳，頭槌勁頂僅斜出，兵工廠避過一劫後，果然有後福，踢到30分鐘，喺禁區外正中位置，離門約25碼獲得罰球，馬田奧迪加特主射，皮球飛越人牆，死角入網，非常精彩，難怪被指有碧咸嘅影子。

阿仙奴今夏斥資1.43億鎊(約15億港元)收購球員，冠絕歐洲5大聯賽，包括用3,000萬鎊向皇馬買斷馬田奧迪加特，原本並唔被睇好，但呢位22歲挪威國腳以行動證明兵工廠主帥阿迪達眼光獨到，佢今場除咗射入罰球，協助阿仙奴贏波之外，仲創造2次絕佳入波機會，以及74次觸球，無疑已成為球隊中場新核心。

賽後阿迪達指阿仙奴已經漸入佳境，特別係防守非常好：「作客擊敗般尼係十分困難嘅事，但我哋做到咗，防守表現達到極致，4位後衞表現非常好，呢方面我好滿意，經過一個困難嘅英超開局後，我哋依家變得愈來愈好。」

阿仙奴今季首3場聯賽全敗，合共失9球兼冇波入，包括吞曼城5蛋，一度排包尾，更被網民寸會降班。不過，阿仙奴近2場英超恢復水準，同樣以1比0分別小勝諾域治同般尼，睇來阿迪達已經搵到贏波方程式，就係當阿仙奴係弱隊，先做好防守，採取「1比0戰術」。