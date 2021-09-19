曼城「無鋒陣」出事　創近4年最差射門數據

曼城今季簽唔到新射手，領隊哥迪奧拿以「無鋒陣」應戰，原本效果不俗，但周六(18日)晚英超主場修咸頓，終於出事，「藍月亮」即使全場有16次射門，但只有1次中目標，成為球隊自2017年3月以來，最少射門中目標嘅英超賽事，結果只能同修咸頓打和0比0，痛失2分。

哥迪奧拿今場用史達寧踢正前鋒，基亞利殊、加比爾捷西斯分別踢左右翼，其中加比爾捷西斯有2次頭槌攻門，都無功而還。踢到61分鐘，曼城後衞基爾獲加喺禁區內疑似拉跌對手阿當岩士唐，球證一度判罰12碼，但經過VAR檢視後，取消12碼判決。

曼城避過一劫之後，更幾乎可以絕殺修咸頓，踢到補時，奇雲迪布尼傳中，菲爾科頓頭槌攻門，被門將阿歷士麥卡菲撲出，史達寧第一時間衝前補射入網，但經VAR檢視之後，判史達寧越位在先，入波無效，最終打和0比0。

賽後曼城領隊哥迪奧拿死撐指球隊攻門命中率差，並非因為今夏簽唔到射手，而係由於中後場球員未能作出有質素嘅傳波，呢方面必須改善。