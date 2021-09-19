法甲又有球迷騷亂！要出動半百防暴警察

法甲又再出現球迷騷亂！衞冕冠軍嘅里爾作客朗斯，中場休息時球迷先喺看台發生衝突，隨着更有大批球迷衝落球場，場面混亂，要出動差不多半百嘅防暴警察協助。

兩軍上半場踢成0比0返更衣室，但看台上嘅球迷就喺中場發生衝突，隔住鐡絲網互罵，場面已經開始混亂，繼而再有球迷擲雜物、擲座椅；隨後再有其他看台嘅朗斯球迷衝入球場，衝到里爾球迷所屬嘅看台與其對峙，情況更加混亂，在場保安已經無法控制局面，並由防暴警察介入，出動高壓水槍驅趕球迷，擾攘近半小時後場面受控，最終約有50名防暴警察要喺看台前監察球迷。

比賽嘅下半場要推遲半小時才展開，直至74分鐘朗斯獲得全場唯一嘅入球，以1比0贏里爾袋走3分，而上屆冠軍里爾頭6輪成績麻麻，僅獲1勝2和3負得5分。

法甲最近都發生唔少球迷騷亂情況，早排尼斯對馬賽一戰就有嚴重騷亂，馬賽球員同主場球迷發生衝突，導致比賽要腰斬，尼斯被扣2分，同埋罰佢哋3個主場閉門作賽，而上場腰斬賽事就改到10月27日進行。