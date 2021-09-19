39歲美國飛人基寧跑第3或成告別戰

39歲的美國飛人基寧隨時退役！這位04雅典奧運金牌得主周六出戰在肯尼亞舉行的今季最後一站世界田徑洲際巡迴賽後坦言要休息一段時間計劃將來。

基寧在100米決賽跑出10秒03獲得季席，以結束今季賽事，據美媒報道指這一仗可能是他生涯的告別戰，然而他個人未有特別提到退役與否，但只是說「這是賽季的最後一場比賽」，而他於賽後訪問時稱:「我雖然有點傷，但來到這裡是希望可以贏。」他坦言要休息一段長時間並且考慮將來。

田徑生涯接近20年的基寧，64次跑進10秒大關，而2004年雅典奧運當時21歲的他奪得100米金牌，可以話是最風光時刻，但兩年後捲入禁藥風波，更面臨終身停賽，運動生涯跌至谷底，2010年解禁復出，但身型變了一個「肥仔」體重升至210磅、脂肪比達25%，其後狀態逐漸提升，更在2017年以35歲之齡再再戰世錦賽並跑贏牙買加飛人保特，成為一時佳話。

至於同場比賽的美國另一名將保美爾則刷新了個人最佳成績，跑出9秒76奪冠，並成為史上第六人跑到這個時間，而肯尼亞的奧曼尼亞則以9秒77獲得亞軍，並打破了非洲100米紀錄。