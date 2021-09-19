香港隊　女足硬仗連場　列卡度做足功課

香港女子足球代表隊周二（21日）在烏茲別克出戰「女子亞洲盃」外圍賽，對陣尼泊爾。主教練列卡度（Rambo）受訪時指，球隊備戰進度理想，並已洞悉對手部分弱點，惟當地天氣炎熱，或影響球員發揮。

港隊今周將出戰2022年「女子亞洲賽」外圍賽F組賽事，爭取繼2003年後再次進身這項賽事決賽周。港隊周二（21日）將出戰首場賽事，迎戰菲律賓。21人大軍連職員抵步後，上周四（16日）展開操練。主教練列卡度受本報訪問時表示，球隊準備情況理想，訓練場草地質素良好，而隊中亦沒有傷兵，唯獨當地天氣炎熱乾燥，或影響球員比賽發揮：「我哋仲適應緊（天氣），而且嚟緊兩場球賽都喺下晝3點舉行（香港時間傍晚6時），對球員會係一個考驗。不過我會嘗試提升佢哋嘅心理狀態，面對目前嘅困境。」

港隊同組兩隊對手上周六（18日）率先對壘，菲律賓以2比1擊敗尼泊爾。Rambo稱自己有觀賽以刺探軍情，並指菲律賓狀態十足，但他觀察到兩軍的部分弱點，屆時會有所部署：「兩隊後場受壓時，處理個波都唔係咁好，所以如果我哋能夠善用呢項弱點，可能會搵到機會。」他直言，全隊上下已調整好心情，會盡全力爭勝爭取晉級。