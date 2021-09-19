何詩蓓勢不可擋　ISL單日再摘兩冠

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周日（19日）在意大利拿不勒斯，出戰國際游泳聯賽（ISL）第8站首日賽事，在400米自由泳和4x100米自由泳接力，為泳隊Energy Standard連摘兩冠，勢不可擋。

23歲的何詩蓓，在第3站賽事勇奪4冠2亞，兼榮膺MVP（最有價值泳手後），相隔兩周回歸，狀態依然火熱。Siobhan先夥拍隊友史祖絲當、希絲卻克和Fanny Teijonsalo，出戰女子4x100米自由泳接力。負責首棒的她，游出全場最快的分段時間51秒32，帶領Energy Standard以3分27秒65奪冠，為Energy Standard狂掃38分。

她隨後轉戰400米自由泳，造出4分00秒23，以接近1秒之差力壓美國泳手Paige Madden封后，再為泳隊奪得18分。不過，隨著Energy Standard在男子400米自由泳和女子4x100米混合泳接力失利，僅得第4和第3，完成首日賽事後，只以22分之差暫列積分榜首位。次日賽事將於周一凌晨上演，且看Siobhan能否延續強勢，幫助泳隊進一步確立優勢。