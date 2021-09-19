美斯再遇保定 又要扭到佢暈低

周一(20日)凌晨將上演法甲大戰，巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰里昂。聖日耳門開季5連勝高踞榜首，上仗聯賽在美斯及尼馬缺陣下仍能大勝，今仗兩大巨星復出，配合基利安麥巴比組成「MNM鋒線」，預計上半場即有交收，半場大要捧場。（Now 639周一凌晨2時45分直播）

PSG今季獲美斯加盟，並成功留住麥巴比，矢志重奪法甲錦標。該隊今季重現霸氣，開季聯賽5連勝入16球失5球，麥巴比轟入4球狀態甚佳，周中歐聯作客布魯日，美斯、尼馬及麥巴比齊齊正選上陣，最終與布魯日踢成1比1和波失威，回師法甲定必速戰速決，力求盡早鎖定勝局挽面子。

經歷季初小低潮，里昂已回勇取得聯賽兩連勝，穆沙迪比利更攻入4球，有本錢同PSG鬥攻，預計入球唔會少，而且聖日耳門開季5場聯賽4次半場2球或以上，半場大有計。

值得一提，美斯效力巴塞時期，曾於歐聯扭到謝路美保定跌倒，成為經典畫面，呢位前拜仁慕尼黑中堅今季加盟里昂，今場重遇美斯，會唔會又成為「雪糕筒」呢？大家拭目以待。

直播表

周日5:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 新潟天鵝

有線661、601台

周日6:30pm 意甲 安玻里 Vs 森多利亞

Now 638

周日7:00pm 法甲 尼斯 Vs 摩納哥

Now 639

周日7:30pm 德乙 達斯泰特 Vs 特雷斯登

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 馬略卡 Vs 維拉利爾

Now 632

周日8:30pm 荷甲 燕豪芬 Vs 飛燕諾

無綫myTV SUPER

周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 曼聯

Now 621

周日9:00pm 英超 白禮頓 Vs 李斯特城

Now 622

周日9:00pm 意甲 威尼斯 Vs 史柏斯亞

Now 638

周日9:00pm 法甲 特魯瓦 Vs 蒙彼利埃

Now 639

周日9:30pm 德甲 史特加 Vs 利華古遜

香港國際財經台、有線661、Now 601

周日10:15pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 西維爾

Now 632

周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 車路士

Now 621、611

周日凌晨零時 意甲 維羅納 Vs 羅馬

Now 638

周日凌晨零時 意甲 拉素 Vs 卡利亞里

Now 639

周日凌晨零時 俄超 PFC索契 Vs 莫斯科戴拿模

有線661、601台

周一0:30am 西甲 貝迪斯 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周一2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs AC米蘭

Now 638

周一2:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 里昂

Now 639

周一3:00am 西甲 華倫西亞 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周一7:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs FC洛杉磯

Now 638

周一9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 溫哥華白帽

Now 639