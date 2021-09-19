男排亞錦賽　港隊總成績排第14名

一連8日於日本舉行的2021亞洲男子排球錦標賽，周日（19日）圓滿結束，憑東亞賽區外卡身份而獲得參賽資格的港隊，最後一仗雖然直落局數0比3不敵烏茲別克，未能取得兩連勝，但總成績仍以1勝6負，排第14名完成今屆賽事，當中除了分組賽先後在世界排名第46位、第43位的巴基斯坦及泰國身上各取一局，更曾於名次賽擊敗科威特，表現絕不失禮。

港隊上仗於第13至16名的名次賽中，鬥足5局下以3比2擊敗科威特。挾持取得今屆賽事首勝的氣勢，港隊面對世界排名比自己低，僅排219位的烏茲別克，雖然主攻手張藝耀及接應手譚竣顥，分別取得14分、11分，但對手正選5人得分全部上雙，最終以20 ：25、23 ：25、21 ：25，直落3局落敗。

港隊今屆賽事被編在B組，同組對手包括衞冕冠軍伊朗、世界排名分別排第46位、第43位的巴基斯坦及泰國。分組賽雖然3戰全敗，但卻先後在巴基斯坦及泰國身上各取一局。港隊及後轉戰9-16名的名次賽，面對沙特阿拉伯及哈薩克同樣以0比3落敗，惟13-16名的名次賽成功以3比2擊敗科威特，即使最後一仗以0比3不敵烏茲別克，最終仍以第14名完成今屆賽事。

效力甲一青龍的主攻手林延俊於疫情下完成人生首個亞錦賽，他賽後強調港隊實力絕不輸蝕：「依幾日畀我嘅感覺係香港出到去其實真係有得打，亦都有好多好球員，唔好因為香港細或者資源唔夠，就覺得輸畀其他國家好正常。」