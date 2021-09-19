歐聯苦戰未回氣　曼聯細鬥韋斯咸

周日(19日)晚英超另一場重頭戲，韋斯咸主場對曼聯，兩隊關係千絲萬縷，由前曼聯主帥莫耶斯執教嘅韋斯咸近年表現有好大進步，今季仍然保持不敗，即使遇上球星如雲嘅「紅魔鬼」，亦未必輸蝕。曼聯剛於上場歐聯輸波，耗力甚大，同埋患上「C朗依賴症」，對進攻並非好事。考慮到雙方近5次對賽4次總入球係2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（Now 621周日晚9時直播）

韋斯咸上季英超獲得第6位，今季演出亦可圈可點，4場聯賽取得2勝2和，包括擊敗勁旅李斯特城，上場歐霸盃亦贏薩格勒布戴拿模2比0，表現相當唔錯。不過，莫耶斯執教韋斯咸後，4次對曼聯，只有2和2負，預料「莫天才」會以穩陣行為，唔輸波已經有交代。

講到防守戰術，屬於莫耶斯強項，加上防守中場迪格蘭賴斯近年表現出色，呢位22歲英格蘭國腳攔截力強，為防線提供第一道屏障，紅魔要組織攻勢並唔容易。

蘇B輪換連格有望「倒戈」

至於曼聯上場歐聯分組賽雖有C朗先開紀錄，但最終不敵瑞士球隊年青人，哀兵上陣或會影響今場發揮。值得留意，曼聯上場歐聯只有兩次射門，而且都係來自C朗，似乎過於依賴呢位老將，削弱整體進攻力。

曼聯領隊蘇斯克查透露今場可能輪換陣容，包括派出連格擔任正選，呢位中場上季中途被外借去韋斯咸，今場「倒戈」，一班前韋斯咸隊友熟悉佢路數，隨時更易於被防範。曼聯今季兩場英超作客分別打和修咸頓1比1，小勝狼隊1比0，再開入球細嘅機會甚高。