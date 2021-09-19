阿仙奴復甦之謎　2位防線新兵成關鍵

阿仙奴由英超開季3連敗失9球，到依家取得2連勝兼不失球，關鍵在於防線表現有明顯改善，當中2位新加盟嘅後防大將富安健洋、蘭斯達爾功不可沒，其中日本國腳富安健洋今場同般尼球員對抗之中，全部勝出，成為一道不可超越嘅巨牆。

阿仙奴今夏簽入22歲後衞富安健洋、23歲門將蘭斯達爾都備受輿論質疑，因為兵工廠之前簽入3位日本球員稻本潤一、宮市亮、淺野拓磨都慘淡收場，球迷自然睇死富安健洋冇運行。

至於蘭斯達爾上季效力鍚菲聯，阿仙奴竟然用2,400萬鎊買入呢位「降班門將」，惹來唔少批評。

不過，事實勝於雄辯，自從富安健洋、蘭斯達爾擔任正選後，阿仙奴防線立即止血，近2場英超都贏波兼不失球，富安健洋今場對般尼，有79次觸球，屬全場球員之中最多，仲有5次奪回控球權，5次對抗都勝出，包括4次空中爭頂都贏，表現簡直無懈可擊，甚至更勝身價5,000萬鎊嘅隊友賓韋特。

至於蘭斯達爾今場亦有多次關鍵撲救，就算阿仙奴射門次數少過般尼，都可以力保不失。