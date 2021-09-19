菁英盃　杜度頭槌絕殺！冠忠南區反勝港會

「菁英盃」周日（19日）於青衣運動場上演獨腳戲，由港超新軍港會鬥冠忠南區。結果南區在先落後情況下，靠夏志明的入球，以及杜度頂入絕殺一球，最終以2比1反勝港會。

一如主教練東尼咸美頓賽前所講，港會今場繼續以喜比特及羅賓士高等上季甲組人腳為骨幹，並派出球隊新面孔霍斌仁，以及兩位新加盟的U22小將陳煒軒和冼柏德，屠俊翹及里奧則先列後備。南區方面，「00後」門將伍瑋謙首次為球隊擔正，兩位季前重點引援杜度及盧斯安奴坐鎮後防，鄭展龍及簡嘉亨正選出戰，為夏志明和史提芬彭利拿兩位鋒將輸送彈藥。

作為新升班球隊，港會賽前自然被看低一線，但這支港超新軍卻是率先發圍的一隊，羅賓士高開場不夠一分鐘，就沿左路殺入禁區，起腳射個掛網波，為球隊迅速取得領先優勢，並向球迷證明港會絕非魚腩。落後的南區如夢初醒，先有佐佐木周禁區內轉身抽射被霍斌仁擋出，簡嘉亨的攻門亦無功而還。

其後南區逐漸入局，靠過頭波及直線，嘗試發揮夏志明的衝擊能力，多次撕破港會防線，一度壓制對手。19分鐘，佐佐木周禁區內起腳，僅僅中柱彈出。6分鐘後南區再接再厲，簡嘉亨右路斬入禁區，夏志明尾柱頭槌飛頂破網，南區追和1比1。南區及後再有多次埋門機會，但都未能轉化成入球，雙方半場打成平手。

換邊後，港會有過零聲反擊機會，52分鐘，羅賓士高傳入中路，冼柏德射門省中人後高出。南區其後換入鞠盈智，進一步加強控球權。57分鐘，唐道碧禁區外後上撞射，被港會門將彼得史密夫接實。61分鐘，夏志門的窩利抽射亦吿高出。

64分鐘，港會入球功臣羅賓士高一次嚴重犯規，被球證出示個人今場第二張黃牌，驅逐離場，令港會陷入十人應戰的苦況。比賽後段成為半場攻防戰，換入列文和陳凱柏的南區，對港會形成圍攻。但南區反勝入球要等到補時階段才出現，杜度用自己最擅長的殺手鐧，接應角球頭槌破網，為球隊鎖定奠勝一球，幫助南區最終以2比1反勝港會。

為冠忠南區頂入「絕殺」球的杜度表示，完全不能接受球隊於初段迅速落後，球隊要認真檢討失球的原因。但他認為最重要是球隊最終全取3分，並對自己攻入「地標」入球感高興。他又直指今場對手港會令南區陷入苦戰，證明對手並不易應付，所有球隊要更加留意他們。

助教比圖亦坦言對先失波感意外，球員花約10分鐘才回神過來。但慶幸球員重新集中後，展現出團隊精神和強烈鬥志，甚至令對手4至5名球員疲於奔命，比圖直言球隊打出振奮一仗。

雖然返回港超首仗吞敗，但港會主帥東尼咸美頓大讚球員表現：「開賽初段好好，毫無疑問羅賓士哥球波射得好靚，我哋值得取得領先。」他指出球隊打出防守部署，雖然有球員被逐，但下半場對南區的截擊一度令對手感沮喪，無奈最終被「絕殺」，咸美頓慨嘆球隊今仗表現值得1分。