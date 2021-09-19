菁英盃　體育老師羅賓士高：港會仲有大把貨

港會周日（19日）重返頂級賽事首戰，最終於青衣運動場以1比2不敵冠忠南區。賽前港會未被外界看好，但就戰果而言，兩軍的差距並不算太大，這支港超新軍在比賽中更有不少亮點。其中老臣子羅賓士高，開賽不到1分鐘就為球隊火速破門，可謂是令比賽增添不少看點。

今場甫開賽，羅賓士高左路推入禁區，窄位勁射破網，一班隊友蜂擁而至和他慶祝的時候，大屏幕上顯示的比賽時間還沒到1分鐘：「咁早入波對我嚟講係幾驚喜，喺嗰個同樣位置，我之前都入過幾球，所以我知道自己係可以做到，當然可以喺咁多球迷面前入波，感覺特別好多。」作為港會上次征戰頂級聯賽的主力之一，這位在將軍澳啓思中學任職體育老師的港會老將，賽後感嘆道：「4年前同港會第一次踢港超嗰陣，我正職係體育老師，4年後返到嚟，我都仲教緊書，一切好似冇點變過咁。」

回到頂級聯賽的第一仗，就早早取得入球，羅賓士高比賽中越踢越興奮，更在下半場因為一次犯規，食到個人第二張黃牌被逐，賽後他承認自己的犯錯連累了球隊。雖然結果不如人意，但羅賓士高認為今場港會的表現，成功向外界證明球隊有能力在頂級賽事立足：「我哋每個球員，都會為隊友出盡全力，同之前喺甲組一樣，我哋係一支非常勤力嘅球隊；今場比賽中我哋有過唔少機會，相信我哋仲有大把貨，會繼續進步。」