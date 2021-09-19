盧卡古着晒火　車路士勇銳明恰熱刺

周日(19日)晚英超上演重量級倫敦打吡，由熱刺主場迎戰弗到爆嘅車路士。熱刺上輪慘敗後，新帥紐奴嘅「蜜月期」亦正式完結，連同孫興民等傷兵，陣容天殘地缺；相反車仔愈戰愈勇，回巢「魔獸」盧卡古腳風順到冇朋友，加上近年聯賽碰頭食住熱刺，客勝不容錯過。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

熱刺今季聘請葡萄牙領隊紐奴上任，喺今年夏天一直受到哈利卡尼要求轉會問題困擾，雖然呢位英格蘭射手最終留隊，但熱刺嘅進攻能力仍受質疑。即使熱刺開季3連勝，但場均9.5次射門係英超第2少球隊之一，3場1比0勝仗尚能掩蓋問題，上仗喺孫興民缺陣下慘吞水晶宮3蛋，全場僅有2次射門，完全暴露問題所在。

孫興民莫拉貝雲積傷晒

紐奴貴為摩連奴徒弟，屬於擅長防守嘅領隊，之前執教狼隊都係咁打，來到熱刺亦照辦煮碗，但佢同樣面對師傅同樣嘅問題，一旦防守出問題即崩潰。除咗上輪被逐嘅坦根加要坐波監，另一中堅艾歷迪亞傷出亦告倦勤，最弊係前線有孫興民、盧卡斯莫拉同貝雲積齊齊打柴，攻不銳、守不穩，上月英超最佳領隊紐奴頭頭碰着黑。

另一邊廂，車路士英超開咧4仗3勝1和，唯一失分只係作客利物浦10人應戰下打和，其餘3仗均贏得清脆利落，上周中歐聯又憑盧卡古建奇功，小勝辛尼特1比0，近5場4戰保持清白身，絕對攻守俱備。值得一提嘅，係今夏回歸嘅盧卡古，各項賽事為車仔上陣4場，已經有4粒進帳，可見主帥杜曹精心打造嘅反擊戰術，衝擊力強嘅「魔獸」係其最後一塊拼圖。翻查紀錄，車仔近5次聯賽對住熱刺，取得4勝1和未輸過，擺明格食格，今場有力反客為主，客勝有買趁早。