美網2千萬獎金點使？華度加奴：交晒畀媽咪

18歲的英倫美少女華度加奴在美網女單決賽，以直落兩盤擊敗加拿大19歲新星費蘭迪絲，為英國贏得近44年以來首座大滿貫女單錦標，回家後她重看決賽片段，直言仍然不敢相信，又準備狂食「媽媽牌」餃子慶祝，至於高達約2,000萬港元的獎金，華度加奴表示未有任何計劃，會先交由父母保管。

華度加奴贏得生涯首座大滿貫冠軍後，世界排名一躍至第23位，成為英國「新一姐」。比賽後她飛返英國近郊的住所，和父母分享首次奪「貫」的喜悅：「回到家裏，父母沒有顯得特別瘋狂，他們擁抱了我一下，只要他們跟我講一句以我為榮，其實就已經足夠了。」雖然沒有大肆慶祝，但父母溫暖的擁抱盡在不言中，有一半華裔血統的華度加奴更透露他們的一個獨有慶祝小習慣：「我媽媽會親手包很多很好吃的餃子。」有父母親陪伴在旁，又有窩心的擁抱和祝賀，更有親手做的佳餚，拚湊成華度加奴最好的冠軍慶祝。

華度加奴在參加美網前，因為呼吸困難而退出溫網，惹來不少批評，而她的祖母更一度出言勸退，指「健康比名氣和財富都重要」，不過華度加奴幸得父母力撐，得以繼續追逐她的網球夢，也使得我們看到她在美網發光發亮的畫面。華度加奴指自己回家後，重看了和費蘭迪絲的111分鐘激鬥，直言對自己的表現難以置信：「我從片段裏重溫了一些比賽時的心情，並再沉澱了一下，我很高興自己克服了那些比賽裏的艱難時刻。」

今屆美網女單冠軍獎金達250萬美元（約2000萬港元），不過華度加奴表示會將全額獎金交由父母管理，腦海裏亦沒有購物清單，她估計獎金將會用在未來在網球發展的開支上：「我沒有想過太多關於獎金的事，亦未有動用獎金的一分一毫，不過應該會用在交通費、用品開支等網球發展上，大家都知道網球是一項很昂貴的運動。」