【人物誌】法卡奧隔8年再戰西甲即入波

周六(18日)深夜西甲華歷簡奴主場以3比0擊敗基達菲，本來戲碼一般，但因為一個人嘅出現，令比賽大添光彩，就係早前加盟華歷簡奴嘅射手法卡奧，呢位35歲哥倫比亞名將相隔8年再戰西甲，後備上陣僅10分鐘就入波，證明西甲先至係「老虎樂園」。

法卡奧9月初由土耳其球隊加拉塔沙雷轉投華歷簡奴，最特別係佢揀咗「後衞號碼」3號，但並冇影響佢嘅射術，呢位綽號「老虎」嘅前鋒，今場71分鐘後備上陣，果然有如猛虎出柙，只係過咗10分鐘就勁射破網，幫華歷簡奴贏夠3比0，此前2位隊友查祖、施斯已各入1球。

法卡奧喺波圖打出名堂，曾經為呢支葡超球隊上陣87次入72球，轉投西甲勁旅馬體會後，更登上事業顛峰，上陣91次入70球，為馬體會奪得歐霸盃及西班牙盃冠軍。

不過，法卡奧2013年加盟摩納哥後，事業走下坡，被外借去曼聯、車路士期間，表現更加係一場災難，2年前正式轉投加拉塔沙雷，逐漸被人遺忘，佢今季重返西甲，首次上陣就入波，或者可以搵到事業第二春。