C朗場場入波　曼聯戲劇性扑「錘」

周日晚（19日）英超焦點戰，曼聯王牌C朗再做救世主，執隻靚死雞建功，「愛回家」後場場有士哥，連格又入靚波，加上迪基亞補時勇救12碼，作客以2比1反勝「錘仔幫」韋斯咸，非常驚險。

曼聯除咗王牌C朗擔正外，今仗仲有麥湯米尼傷愈復出坐鎮中場，不過開波冇耐隊長哈利馬古尼於後場帶失波，畀查洛保雲搶到幾乎得手，之後輪到湯馬士蘇錫克近射畀迪基亞僅僅救出，但已搞到曼聯後防風聲鶴唳。去到30分鐘，韋斯咸嘅賓華馬遠射省中華拉尼改變方向，收死迪基亞先拔頭籌，可惜佢哋只係開心咗5分鐘，般奴費南迪斯斬入禁區，C朗快腳一彈被救，佢立即執雞扳平，回巢後3仗場場有士哥，共入4粒弗到漏油。

易邊後冇耐C朗即有機會，好彩韋斯咸門將法比安斯基及時出迎閂出，其後再換入連格同查頓辛祖，C朗更於禁區被撞跌，但球證冇判12碼，去到末段連格殺入禁區轟入靚波，點知補時階段韋斯咸博得12碼，主帥莫耶斯立即換入老將麥克盧保操刀，可惜被迪基亞救出，最終曼聯反勝2比1，連續29場聯賽客場未輸過，繼續刷新英超最長作客不敗紀錄。