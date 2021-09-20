美斯再食白果被換嬲爆　拒同普捷天奴握手

當C朗拿度回歸曼聯後場場入波，另一球王美斯今夏轉會巴黎聖日耳門(PSG)就唔太順利，周一(20日)凌晨法甲首度喺主場亮相，連續第3場「食白果」之餘，更因為罕見被換走而發脾氣，返後備席嗰陣黑晒面兼拒絕同教練普捷天奴握手。不過PSG最後都由後備上陣嘅莫路伊卡迪補時絕殺，以2比1擊敗里昂。

PSG上周中歐聯作客布魯日，首次排出美斯、尼馬同基利安麥巴比(MNM)夢幻三叉戟，不過表現麻麻未能贏波；今場MNM組合再度合作仍然未見化學作用，即使美斯個人演出相當活躍，34分鐘更曾主射罰球中楣角彈出，但兩隊半場只能夠踢成0比0平手。

換邊後PSG表現跌Watt，54分鐘被里昂中場盧卡斯柏基達攻陷，63分鐘尼馬博到12碼，佢親自操刀追成1比1平手。當PSG準備大反攻，普捷天奴喺75分鐘竟率先換走美斯(阿舒拉夫入替)，呢位阿根廷前鋒過去4季西甲，只曾1次喺冇傷病情況下被換，今次主場首演未入到波就要走，美斯當堂黑面，普捷天奴主動提出握手，美斯亦曾經提起左手，但未掂到就已經縮手，唸唸有詞咁行返後備席，不滿之情非常明顯。

不過普捷天奴嘅變陣最終都有效果，後備上陣嘅莫路伊卡迪補時3分鐘接應麥巴比傳中近門頂入，為PSG拎到寶貴3分，球隊保持開季6戰全勝排榜首。普捷天奴賽後解釋換人決定：「所有人都知我哋有好多偉大球員，一隊35人我只可以出11個，我只係做出最合適決定，換美斯亦係想保護佢唔好受傷。」