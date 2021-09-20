菲律賓拳王出擊！帕克奧宣布競選總統

菲律賓拳王兼執政菲律賓民主-人民力量黨國會參議員帕克奧（Manny Pacquiao）周日（19日）宣布競逐明年舉行的總統選舉。分析指，帕克奧參選或分薄執政黨票源，為總統杜特爾特派系構成威脅，導致反對派候選人當選。

42歲的帕克奧在全國大會，獲其派系支持競選總統。他在演說表示，自己在擂台內外都是一名戰士，「在我一生中，我沒有從任何鬥爭中退縮」，又指菲律賓需要進步及戰勝貧困，也需要政府以具誠信、同情及透明方式為人民服務，「我們已厭倦變革的承諾」。

帕克奧是拳擊界知名選手之一，也是唯一一名奪得8個不同級別世界拳王頭銜拳手，儘管2015年對梅韋特的世紀大戰落敗，但無影響他在菲律賓人民心中英雄的位置。他曾是杜特爾特盟友，曾為對方處理毒品戰爭手法辯護，但在執政黨內部分裂情況下，開始批評現屆政府貪腐及菲國在南海方面立場。

民調顯示，帕克奧在眾多總統參選人當中，支持度排名第5，杜特爾特女兒薩拉（Sara Duterte）則排首位。這是帕克奧首次提出參戰總統選舉，而對於會否繼續拳擊生涯，目前他未有作出回應；不過，上月對於烏加斯輸掉了金腰帶，即使他不退役，都相信會逐漸淡出拳壇。