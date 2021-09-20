何詩蓓ISL 200自游出今季最快時間封后

東京奧運兩銀得主何詩蓓出戰意大利拿不勒斯第8站國際游泳聯賽（ISL），繼周日（19日）連奪兩冠後，周一（20日）再於200米自由泳封后，兩日賽事共得3冠1亞佳績。

ISL屬於泳壇頂尖水平職業聯賽，賽事雲集多個奧運獎牌高手，觀賞性相當高。今站是何詩蓓（Siobhan）第3場賽事，效力Energy Standard的Siobhan上場以4冠2亞勇奪該戰最有價值泳手，休息兩周共4站賽事後，仍保持上佳狀態，首日賽事已在400米自由泳及4X100米自由泳接力奪冠。

次日賽事，何詩蓓先在100米自由泳，以51秒18得亞軍，成績僅次於東京奧運金牌得主麥基恩（51秒05 ），為其泳隊奪得 7分。她其後出戰強項200米自由泳，游出今季最快時間1分52秒50，共得10分。今次是Siobhan職業生涯第12次在此項目封后，她亦是今季唯一游進1分53的泳手。

經過兩日賽事，Energy Standard以507分得今站冠軍，而何詩蓓目前以總分44.5分排在MVP榜第7位，落後瑞典名將隊友史祖絲當0.5分，有望於之後的賽事從後追上。