皇馬154秒大逆轉反勝　賓施馬搵到最佳拍檔

周一(20日)凌晨西甲大戰，皇家馬德里喺先落後情況下，尾段154秒之內由賓施馬同雲尼斯奧斯祖利亞互相助攻入波，作客戲劇性2比1反勝華倫西亞，呢對前鋒組合今季已有11個入球，成為西甲最強前鋒拍檔。

華倫西亞同皇馬賽前都係3勝1和不敗，上半場亦踢到勢均力敵，踢到66分鐘華倫西亞憑曉高杜路窄角度抽射中柱彈入領先，皇馬之後展開反撲，終於喺86分鐘由雲尼斯奧斯祖利亞接應賓施馬橫傳射入，相隔154秒之後，再到雲尼斯奧斯祖利亞傳中畀賓施馬小禁區頂入，協助皇馬反勝2比1。

皇馬前鋒賓施馬目前以6個入波同5次助攻，喺射手榜同助攻榜都排西甲第1位，雲尼斯奧斯祖利亞亦以5個入波排射手榜次席，更有特別嘅係，賓施馬有3次助攻畀雲尼斯奧斯祖利亞入波，而雲尼斯奧斯祖利亞唯一一次助攻亦係交畀賓施馬，兩大前鋒互相助攻4次，堪稱最佳拍檔。皇馬教練安察洛堤賽後大讚呢對前鋒：「佢哋踢得好好，同夏薩特有唔少美妙配合，皇馬好慶幸有呢啲出色球員。」